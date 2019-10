Střelba jen pár metrů od Babiše! Viník už zná svůj trest, u policie dál zůstává

V noci na 29. května se na palubě letadla s Andrejem Babišem ozval výstřel. Člen ochranky premiéra tehdy při výstřelu jistoty před vzletem zapomněl v komoře náboj. Teď si policista vyslechl trest.

"S policistou bylo služebním funkcionářem vedeno kázeňské řízení. Policista i nadále slouží u Policie České republiky," uvedla Hana Rubášová, mluvčí Policejního prezidia ČR. Kázeňský přestupek policistů se trestá různě. Například pokutou, napomenutím nebo snížením platu. Jaký trest dostal právě tento člen ochranky policie nezveřejnila.

Premiér Andrej Babiš, který byl tehdy od místa výstřelu vzdálený asi čtyři metry, na potrestání muže netrval. "Já myslím že on byl už potrestán tím, že se mu to stalo. Je to velice odpovědný ochránce a myslím si, že to má na celý život, že se mu to už nestane. Takže nějaký další trest, si myslím, že je zbytečný," řekl Babiš.

Případem se zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ta dospěla k závěru, že policistu má pouze potrestat jeho nadřízený. "Policista se nedopustil žádného trestného činu. Celou záležitost jsme odevzdali služebnímu funkcionáři ke kázeňskému projednání," vysvětlila tehdy Ivana Nguyenová, mluvčí GIBS.

Premiér Andrej Babiš se na konci května vracel z Bruselu z neformální večeře šéfů států a vlád. Střela letadlo nepoškodila a kulka se našla zavrtaná v jídelním vozíku.