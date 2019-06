Střelba na tancovačce má už druhou oběť! Útočník je ve vazbě

V nemocnici měl podle slovenských médií zemřít mladík, kterého pětatřicetiletý muž střelil do hlavy na vesnické zábavě v obci Horovce. Stal se tak druhou obětí tragické události. Útočníka soud poslal do vazby, aby zabránil jeho možnému útěku. Muži hrozí až doživotí.

Smutná zpráva obletěla v úterý celé Slovensko. V bratislavské nemocnici zemřel mladík Martin, který byl postřelený do hlavy, když si s kamarády v sobotu užíval na vesnické zábavě, uvedly tvnoviny.sk.

Postřelit ho měl pětatřicetiletý Martin C., který zaútočil nejen na chlapce, ale i na dva jeho kamarády, a to dvacetiletého Jakuba, který zemřel na místě, a druhého chlapce, který byl postřelený do břicha. Po operaci přišel o ledvinu.

Chlapci se měli s útočníkem na zábavě pohádat, ten poté odešel, ale vrátil se zpět a začal střílet. Pak se ukryl ve svém bunkru poblíž obce Kvašov, kde ho slovenská policie vypátrala. Okresní soud v Trenčíně pak muže poslal do vazby kvůli obavě z útěku nebo pokračování v trestné činnosti.

Muži hrozí až výjimečný trest. "Vyšetřovatel obvinil Martina C. ze zločinu nedovoleného ozbrojování a obchodování se zbraněmi v souběhu s obzvlášť závažným zločinem vraždy, z části dokonaným a z části ve stádiu pokusu. Hrozí mu výjimečný trest 25 let až doživotí," potvrdili policisté podle portálu tvnoviny.sk.