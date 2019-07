Střelba na traktor, v kabině seděl teprve desetiletý kluk!

Malý chlapec pomáhal v areálu tátovi zapřáhnout obraceč sena. V kritickou chvíli byl naštěstí v kabině sehnutý. "Já jsem přizvedával akorát ramena traktoru. Potom jsem najedou slyšel ránu. Zasvištělo celkem. Kolem ucha mi to proletělo. A slyšel jsem takový svist," popsal syn traktoristy Pavel Šebesta.

"Jsme si najeli traktorem. Posadili jsme mladého dovnitř, že nám bude zvedat ramena. Najednou se ozvalo takové cvaknutí. Měli jsme nastartovaný traktor. Radek zavelel, že jdeme pryč a zavolali jsme policii," popsal zaměstnanec zemědělské firmy Kořenov Lukáš Pešat.

"Potom jsme se šli schovat, když jsme viděli to rozbité sklo a tu dírku," doplnil Pavel Šebesta. Otvor ve skle odpovídá podle policejních fotografií ráži mezi 7 až 9 mm.

"Pro mě je to šok. Klučina špatně spí. V baráku pořád zamyká a bojí se," sdělila matka chlapce Lenka Šebestová. "Kdyby seděl normálně, tak by ho to třeba i trefilo, ale nad tím nechci vůbec přemýšlet," doplnil Pešat.

Kriminalisté na místě zajistili nalezené střely. Jedná se o dvě ocelové kuličky. Zda byly vypáleny z nějaké zbraně, teď bude zkoumat kriminalistický ústav. Zatím není vůbec jasný motiv, proč na traktor někdo střílel.

Kriminalisté budou nyní zjišťovat, z čeho se střílelo. Mohlo se jednat o speciální prak, perkusní či jinak upravenou zbraň.

"My si v této souvislosti vyžádáme znalecký posudek z oboru balistiky a po zadokumentování všech potřebných podkladů potom rozhodneme o právní kvalifikaci události," sdělila mluvčí policie Ivana Baláková. Policie proto hledá svědky, kteří mohli střelbu slyšet nebo střelce zahlédnout.