Střelba před mešitou v Brestu! Útočník zasáhl dva lidi

Podle listu Daily Mirror zasáhl střelec před mešitou ve čtvrti Pontanezen dva lidi, z nichž jeden byl imám mešity v Brestu Rachid El Jay. Podle webu Euronews.com to potvrdil brestský prokurátor Jean-Philippe Recappe.

Jestli byl útok nábožensky motivovaný, zatím podle Recappeho není jasné. Muž měl ale před střelbou s imámem hovořit. Druhým zraněným je imámům příbuzný, který video Televize France 3 uvedla, že střelec je na útěku.

Pachatel měl vypálit šest nebo sedm střel. Pak podle svědků nasedl do auta značky Renault Clio a ujel pryč. Pátrají po něm policisté z celého města.

Oběti střelby by ale neměly být v ohrožení života. Podle svědků je střely zasáhly do nohou. Po ošetření je záchranáři převezli do nemocnice. Mešita předtím neobdržela žádné výhrůžky. Francouzské ministerstvo vnitra zavádí zvýšenou ostrahu náboženských objektů.