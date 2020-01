V kanadské Ottawě se střílelo! Nejméně jeden mrtvý, řada zraněných

Kolem půl osmé ráno kanadského času (asi v půl druhé odpoledne našeho času) svědci volali policii a záchranáře do Bank Street a Gilmour Street v centru města, kde mělo dojít k rozsáhlé střelbě. Policie o události informovala na sociálních sítích, vyzvala místní, aby se této oblasti pokud možno vyhnuli a oznámila, že na místě probíhá koordinovaný zásah.



Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020

At the scene of what reports suggest may be a shooting at Bank an Gilmour. Roughly six to seven emergent vehicles pulled up around 7:30 AM. Very little confirmed details right now but stick with us #ottnews pic.twitter.com/82Pqt6dqHy — Amanda Connolly (@amandacconn) January 8, 2020

Ve svých statusech mluví kanadská policie o mnoha zraněných, zpravodajský web ctvnews.ca potvrzuje tři vážně zraněné lidi, které museli zdravotníci odvézt do nemocnice. Web cbc.ca potvrdil, že mezi hospitalizovanými zraněnými je i patnáctiletý chlapec. Ottawská policie na webu už potvrdila prvního mrtvého.



Střelec zatím policii uniká, oblast mezi Kentem a Lyonem zůstává uzavřena, vyšetřování stále probíhá, policie hledá možné svědky, kteří by mohli pomoci k dopadení pachatele.



UPDATE | 1 person was killed in the Gilmour Street shooting.



Police have not arrested the suspect, but say the area is considered secure.



James Street is now closed form Lyon to Kent as well, says the city. https://t.co/ClMh3Po9k8 #OttNews pic.twitter.com/9rWgBY6dpE — CBC Ottawa (@CBCOttawa) January 8, 2020