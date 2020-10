Měl střílet po muži a autem najížděl do policistů! Doma schovával arzenál

Police v pátek zahájila trestní stíhání 64letého muže, který měl ve středu v podvečerních hodinách střílet ze samopalu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Obviněnému muži nyní hrozí až 18 let za mřížemi.

"Obviněnému je kladeno za vinu, že v Dolní Lutyni 7. října v podvečerních hodinách měl po slovním konfliktu z okna prvního patra rodinného domu opakovaně vystřelit nelegálně drženou útočnou puškou na 27letého muže, který stál na pozemku domu spolu s dalšími osobami,“ uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Podle policistů se jen shodou okolností muži podařilo skrýt za auto a střelec ho tak netrefil. Obviněný střelec následně v autě nereagoval na výzvy policistů, kteří se jej snažili zastavit a zadržet. Dokonce na ně najížděl.

Policisté tak museli sáhnout po vlastních zbraních, aby auto zastavili. Při akci zajistili zbraň, kterou měl obviněný střílet, a to u 21letého člena rodiny obviněného. Ten ji chtěl před policisty schovat a z domu před příjezdem hlídky utekl. Ta jej pak zadržela v Bohumíně.

Policisté při domovní prohlídce zajistili u muže šest samopalů, dvě dlouhé zbraně a 400 nábojů. Útočník přitom neměl zbrojní průkaz.

Policie i nadále případ vyšetřuje. Střelci ve věku 64 let nyní hrozí až 18 let za mřížemi. Policisté požádali o umístění muže do vazby.

V Dolní Lutyni se střílelo, policie podezřelého zadržela. Podívejte se na reportáž televize Nova: