Střelba v německém městečku: Dva mrtví, útočník je na útěku

V centru města Espelkamp, ​​asi 50 kilometrů západně od Hannoveru, byli ve čtvrtek odpoledne zastřeleni dva lidé. Podle informací policie se má jednat o muže a ženu. Portál Focus uvádí, že jedna z obětí byla zastřelena uvnitř rodinného domu, druhá poté na ulici před ním.

Útočník je stále na útěku. Policie proto uzavřela veškeré ulice ve městě a přikázala občanům, aby nevycházeli ze svých domů, jelikož střelec je stále ozbrojen.

Podle tamních médií měla být motivem střelby žárlivost, přesný motiv ale kriminalisté zatím neznají. Na místě aktuálně probíhá vyšetřování.

V lednu minulého roku otřásla Německem tragédie poté, co 26letý muž zastřelil v městečku Rot am See šest svých příbuzných. Ke střelbě došlo v prostoru restaurace na Bahnhofstrasse. Městečko Rot am See leží zhruba na půli cesty mezi Stuttgartem a Norimberkem. Policisté mladíka zadrželi přímo na místě činu. Motivem měly být rodinné spory.

