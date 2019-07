Střelba ve vládním letadle bez trestu, viníka zatím ani nevyslechli!

Policista vystřelil v okamžiku, kdy podle předpisů svou zbraň vybíjel a chtěl ji předat posádce letadla. Premiér hned po incidentu prohlásil, že na jeho trestu trvat nebude.

Výstřel padl na palubě letadla čtyři metry od předsedy vlády. Pracovník ochranky přesto nadále zůstává členem Ochranné služby Policie České republiky.

Selháním muže zákona se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta případ prošetřuje už téměř dva měsíce - střílelo se totiž 28. května.

"Generální inspekce bezpečnostních sborů se tímto incidentem stále ještě zabývá. Momentálně čekáme na výsledek znaleckého zkoumání," informovala mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Premiér vyšetřování komentovat nechce. Krátce po incidentu ale za členem své ochranky plně stál s tím, že chyby děláme všichni a že nechce, aby byl ochrankář trestaný.

Jenže nezávisle na přáních premiéra se podobný incident prošetřit musí. Kdy vyšetřování skončí, mluvčí GIBSu zatím odhadovat nechce. Nejprve musí člena ochranky, který střílel, vyslechnout. A to se podle informací televize Nova stále ještě nestalo.

"Naše orgány činném v trestním řízení a justice vynikají vším, jenom ne rychlostí. Pokud se střílí ve speciálu premiéra této země, tak je to věc kterou bychom měli hodnotit velmi pozorně," má jasno bezpečnostní expert Andor Šándor.

Muž čelí obvinění z trestného činu porušení povinnosti strážní služby. Za to může jít do vězení až na několik let.