Laborantka Dana nepřežila střelbu. Dcera teď vyvrátila spekulace

Během tragédie v ostravské nemocnici zemřela také čtyřiašedesátiletá Dana, která pracovala v místním krevním centru, než odešla do důchodu. Podle její dcery svou práci milovala a ráda pomáhala ostatním lidem. Do nemocnice šla v osudný den na kontrolu se zlomeným malíčkem.

Dana měla ráda četbu, svá vnoučata a chodila na výlety do přírody. Po celý svůj život byla také oddaná své práci laborantky v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.

"Maminka připravovala krev na operace pro lidi, kteří ji potřebovali. Odmala jsem k její práci vzhlížela, vnímala jsem, jak důležitá tato práce je," řekla Deníku její dcera s tím, že rozhovorem chce vyvrátit některé spekulace, které se dříve objevily v médiích.

Své zaměstnání opustila Dana před čtyřmi lety, když se rozhodla odejít do důchodu. Její kolegové ji měli velmi rádi. Svou práci podle rodiny milovala a brala ji velmi svědomitě. V úterý ráno vyrazila do nemocnice jen na kontrolu s poraněným prstem. "Měla zlomený malíček. Domů se už nikdy nevrátila," uvedla dcera.

Rodinu celá událost velmi zasáhla. Přišla o blízkého člověka, který byl obětavý, spravedlivý a rád pomáhal lidem okolo sebe. "Jsme s dětmi, jejími vnoučaty, a bratrem velmi smutní, takový konec si opravdu nezasloužila," dodala dcera. Ta také poděkovala na facebooku všem za jejich podporu.

Lidé za Danu zapalují i svíčky a rodině vyjadřují upřímnou soustrast. "V této chvíli potřebuješ hodně podpory. Neboj, bude zase dobře, chce to čas," vzkázala dceři paní Žaneta na facebooku. A přidali se i další lidé. "Ač jsem daleko, tak se mě to strašně dotklo a stále to nechápu. Moc na celou tvou rodinu myslím. Držte se," napsala paní Vendula.

Dana se stala obětí střelce, který v úterý vešel do čekárny traumatologie a zaútočil na několik lidí. Šest z nich zemřelo na místě, sedmá oběť podlehla svým zraněním o dva dny později. Z nemocnice poté utekl a o několik hodin později ho policisté vypátrali. V tu chvíli proti sobě otočil zbraň a střelil se do hlavy.

