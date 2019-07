Střelce z Jičínska po měsíci vyslechli. Zbraní mířil i na policisty

Muže, který před měsícem střílel na svém dvoře v Nemyčevsi a poté obrátil zbraň proti policistům, už kriminalisté vyslechli. Dosud ležel v nemocnici, kde se zotavoval ze střelného zranění jedním z policistů. Soud poslal muže do vazby.

Přesně po měsíci mohli vyšetřovatelé vyslechnout Vojtěcha Š. z Nemyčevsi na Jičínsku, kterého jeden ze zasahujících policistů postřelil do břicha. Muž musel podstoupit několik operací a zhruba týden zůstával v kritickém stavu.

Teď se jeho zdravotní stav zlepšil natolik, že byl schopen výslechu. "Po té, co ho kriminalisté vyslechli jako osobu podezřelou, bylo zahájeno jeho trestní stíhání a muž si vyslechl obvinění ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu výtržnictví," uvedla policejní mluvčí Ivana Ježková.

Policisté zároveň podali státnímu zástupci návrh na vzetí muže do vazby. O něm rozhodoval soudce přímo v královéhradecké nemocnici, kde byl Vojtěch Š. hospitalizován. Poté, co na něj soudce uvalil vazbu, muže eskorta převezla do zdravotnického zařízení Vězeňské služby.

"Vyšetřování případu od této chvíle opět intenzivně pokračuje. Obviněný muž s policisty spolupracuje. V případě, že bude odsouzen a uznán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody v délce trvání až šesti let," doplnila Ježková.

Sousedé volali policisty do Nemyčevsi 17. června kolem půl šesté večer. Střelba se podle nich ozývala z lesa, poté se ale ukázalo, že muž střílí přímo ve vesnici na dvoře jednoho z rodinných domů. Na výzvy mužů zákona nereagoval a poté zbraň otočil proti nim.

Jeden z policistů 34letého muže postřelil. Těžce zraněného Vojtěcha Š. poté transportoval vrtulník do královéhradecké fakultní nemocnice. Případem se začala zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Bude posuzovat, zda policista střílel oprávněně.

Při domovní prohlídce policisté objevili další zbraně, v okolí domu našli vystřílenou munici. Ukázalo se, že muž měl problémy se zákonem už v minulosti. V červnu 2008 byl odsouzen k deseti letům vězení za pokus o vraždu. Podle informací TV Nova málem pažbou vzduchovky umlátil přítele své matky.

Podívejte se na reportáž TV Nova o případu: