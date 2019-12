Střelec z Ostravy byl již v policejní cele! Měl napadnout manželku

Policisté až v noci na středu opustili ostravskou fakultní nemocnici, kde včera 42letý muž zastřelil šest lidí a tři zranil. Proč ale střílel, stále netuší. To by mohly objasnit až výslechy jeho známých a rodiny. Podle informací televize Nova měl muž dříve napadnout i svou manželku.

Ctirad V., který měl střílel v ostravské nemocnici, už v minulosti poznal policejní celu. "Za domácí násilí, on tu svoji manželku chytil pod krkem nožem a chtěl ji podříznout," prozradil televizi Nova muž, který útočníka poznal.



Rodina střelce už navíc jednu tragédii zažila. Podle místních jeho bratrance, mimochodem policistu, před lety zastřelili lupiči, kteří se na Opavsku rozhodli vykrást poštu.



Na záběrech z čekárny v ostravské nemocnici, ve které se úterní drama odehrálo, jsou vidět malé modré kruhy na zemi. Ty nejspíš ukazují, kde zůstaly po šílené střelbě ležet nábojnice. Kruhů na zemi uvnitř ostravské polikliniky napočítal štáb televize Nova celkem 12.



Bylo to to jediné, co v nemocnici úterní útok 42letého muže fyzicky připomínalo. Zaměstnanci na minuty hrůzy a strachu jen tak nezapomenou. "Vyběhli jsme ven a už šli pacienti z toho třetího patra celí zoufalí a říkali, že se tam střílí, že jsou tam nějací mrtví," popsala svědkyně.



Policie ukončila ohledání místa v noci z úterý na středu. Přiznává, že to byl pro ni těžký a speciální zásah. Zvlášť tím, jakým způsobem pátrala po několikanásobném vrahovi. "Využití sociálních sítí v takovéto míře a při takovéto události, dokonce v takovémto rozsahu, bylo pro nás unikátní," řekl Ondřej Moravčík z policejního odboru komunikace.



Miliony lidí tak mohli aktuálně vidět fotografii útočníka, registrační značku jeho auta, ale i fotografii muže, kterého policie původně podezírala. A způsobila mu tím velké problémy, za něž se mu ve středu krajské vedení osobně omluvilo.



"V tuto chvíli ho mají mí náměstci u sebe a znova s ním probírají celou záležitost a snaží se mu vysvětlit, že to nebylo proti jeho integritě," uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.



Otázkou ale zůstává motiv útočníkovy střelby, kterého mezi pacienty fakultní nemocnice eviduje. "Byl u nás ošetřen v minulých týdnech. Pro takzvané konciliární vyšetření byl odeslán z jiného pracoviště," sdělil ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant.



Jestli skutečně šlo o to, že byl přesvědčen, že ho lékaři nechtějí léčit by mohly poodhalit výslechy jeho známých a rodiny. Ti ale se štábem televize Nova odmítli mluvit.