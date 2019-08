Střílel v hospodě, teď skončil ve vazbě! Muži hrozí až osm let vězení

Muž, který několikrát vystřelil v hospodě v Ostrově, byl vzat do vazby. Podle státního zástupce bylo důvodem to, že hrozilo opakování trestné činnosti. Motivem měly být rodinné spory a také alkohol. Střelec je obviněn z vydírání a výtržnictví, hrozí mu až osm let vězení.