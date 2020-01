Střelec z Písku dopaden, policie stále hledá svědky i střelnou zbraň

Pětatřicetiletý podezřelý měl podle policie ve středu brzy ráno střílet za jízdy ze svého auta po jiném řidiči z východních Čech, který ho u Krsic na Písecku předjížděl. Z místa pak odjel. Jihočeští policisté poté rozjeli rozsáhlou pátrací akci a muže několik desítek minut po incidentu dopadli.

"V průběhu prověřování případu bylo zjištěno, že k tomuto incidentu došlo na silnici I/4 v katastru obce Zalužany, tedy ještě na území Středočeského kraje. S ohledem na místní a věcnou příslušnost proto jihočeští policisté postoupili případ do Středočeského kraje, kde se jím zabývají krajští kriminalisté," doplnila Vlasta Suchánková z Oddělení tisku a prevence KŘP Středočeského kraje.

St. echy - 35let mu stlel na osobn auto i cisternu s PHM. Ji el obvinn z pokusu vrady spchanho na 2 a vce osobch a z obecnho ohroen. Hroz mu 15 a 20 let vzen, nebo vjimen trest. https://t.co/MiJUzjBnNZ pic.twitter.com/C4Fsng53O2 — Policie R (@PolicieCZ) January 16, 2020

Navíc vyšlo najevo, že střílel nejen po vozidle, ale i z mostu v Písku. "Na území Jihočeského kraje zasáhl několika výstřely ještě další vozidlo, a to nákladní cisternu převážející pohonné hmoty, kdy výstřely naštěstí zasáhly pouze vrchní plášť cisterny," doplnila Suchánková.

Muži hrozí obvinění z pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na dvou a více osobách. Kvůli střelbě na cisternu se dočkal ještě obvinění z trestného činu obecného ohrožení. Kriminalisté už podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, Okresní soud v Příbrami by o něm mohl rozhodovat odpoledne. V případě potvrzení viny mu hrozí odnětí svobody od 15 do 20 let, nebo trest výjimečný.

"Není vyloučeno, že 35letý muž mohl zasáhnout zbraní ještě další vozidla, žádáme proto veřejnost o spolupráci. Pokud někdo zaznamenal, mezi 05.00 a 10.00 hodinou dne 15. ledna 2020 – mezi Prahou a Pískem - střelbu na vozidlo, nebo má poškozené vozidlo od střelné zbraně, ať své informace sdělí policistům na lince 158," žádá tisková mluvčí policie. Podle informací televize Nova se zatím policii nepodařilo najít ani zmíněnou střelnou zbraň.