Střelec z Texasu si náhodně vybíral oběti! Pět mrtvých, 21 zraněných

Střelba v Oděse v americkém Texasu začala kolem jedné hodiny odpoledne místního času, když vojáci zastavili auto během kontroly. Řidič na ně však namířil puškou a zranil jednoho z nich. Poté pokračoval ve své zběsilé jízdě.

Projížděl okolo nákupního centra a náhodně střílel do dalších kolemjdoucích. Střelec poté opustil auto a ukradl poštovní vůz. Z něj v palbě pokračoval až k místnímu kinu. Tam poté začala přestřelka s policií, během které střelce zneškodnili.

"Když jsme dorazili asi pět minut před zahájením palby, neměl jsem tušení, že tam střelec byl. Všude byla jen policie a za kinem byla spousta lidí...Viděl jsem jak důstojník kráčel k poštovnímu vozu a vystřelil ze zbraně. Věřím, že v tu chvíli byl střelec zabit," popsal situaci CNN svěděk.

Policii se o pár hodin později podařilo zjistit totožnost střelce a na základě povolení prohledá jeho dům. Dále také vyšetřuje motiv útočníka.

Muž zabil celkem pět lidí a nejméně jednadvacet zranil včetně dvouletého dítěte. Sedm zraněných leží v nemocnici v kritickém stavu. Mezi oběťmi je také student místní školy Ector Country. Škola zveřejnila informaci na svém twitteru.

"Jsme zdrceni a pobouřeni násilím, které dnes zasáhlo nasi komunitu a školní čtvrť. Zjistili jsme, že jsme ztratili přátele, členy rodiny i jednoho z našich studentů. Naše životy se navždy změnily," napsala škola.

