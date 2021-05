Střelec ze San José, který zavraždil devět kolegů, nenáviděl svou práci

Podrobnosti z vyšetřování hrůzného činu zveřejnila v pátek kancelář místního šerifa, informují americká média.

Cassidy se vydal do železničního depa v centru San José, kde pracoval dvě desítky let, vyzbrojen třemi poloautomatickými puškami a 32 velkokapacitním zásobníky. Vypálil 39 ran, zastřelil devět spolupracovníků ve věku 29 až 63 let. Ve chvíli, kdy dorazili policisté, spáchal před nimi sebevraždu.

V době, kdy vraždil, vybuchl jeho dům vzdálený asi 12 kilometrů. Cassidy toho docílil nevídaným „časovačem“, když dal do hrnce munici a zapálil sporák. Ve vyhořelém domě pak našli vyšetřovatelé další tucet zbraní, kolem 25 tisíc nábojů či Molotovovy koktejly. Pušky, kterými zabíjel, vlastnil legálně. Jestli tomu tak bylo i u dalších střelných zbraní u něj doma, policie zatím nesdělila.

Sousedé a známí Cassidyho popsali jako náladového nepříliš přátelského vzteklého muže. Jeho bývalá manželka vypověděla, že o tom, že to v práci jednou vystřílí, mluvil už před deseti lety. Vadili mu spolupracovníci, šéfové i úkoly, které mu přidělovali. Celníci u něj jednou při kontrole našli poznámky o tom, jak svou práci nenávidí, ale úřady tomu nepřikládaly váhu.

Policie uvedla, že šílený muž zřejmě hodlal postřílet co nejvíce lidí. Podle svědků však šel jen po určitých osobách. Několika zaměstnancům, které při svém běsnění potkal, prý řekl, ať koukají zmizet, že jim nic neudělá. Videozáznamy ukázaly, že Cassidy při své vražedné misi klidně kráčel od jedné budovy ke druhé s taškou plnou zbraní a střeliva.

Za posledních 15 let došlo ve Spojených státech ke 14 podobným masakrům na pracovištích, při kterých zahynuli vždy nejméně čtyři lidé a jejichž důvodem byla nespokojenost pachatele v zaměstnání.