Stres v těhotenství vyvolává u dětí poruchu osobnosti. Projeví se pozdě

Stres matek v těhotenství se může projevit na psychice dětí až v dospělosti. Vyplývá to z vědecké studie publikované v British Journal of Psychiatry. Vliv na vývoj dítěte může mít podle ní dokonce i mírný, ale dlouhodobý stres.

Děti matek, které prožívají v těhotenství větší stres, mají podle vědců 10krát vyšší pravděpodobnost, že se u nich do třiceti let věku vyvine porucha osobnosti. Podle psychiatrů by měly mít budoucí maminky přístup k podpoře duševního zdraví.



Stres však není jediným faktorem, který může u plodu vyvolat poruchu osobnosti. Roli může hrát také výchova, finanční situace rodiny nebo trauma během dětství. Podle výsledků studie se může jednat o širokou škálu poruch osobnosti, jako je například přehnaná úzkostlivost, emocionální nestabilita nebo paranoidní a antisociální chování.



Poruchy osobnosti údajně postihují jednoho z dvaceti lidí. Tyto lidé pak mohou mít větší sklony i k dalším problémům duševního zdraví, jako je deprese, a větší sklony k problémům s drogami a alkoholem.



Podle psychiatričky Trudi Seneviratnové je těhotenství stresující období a matky potřebují pomoc a podporu. "Je to velice citlivé téma. Nechceme, aby si rodiče mysleli, že poškozují své děti, ale velký stres nás opravdu ovlivňuje," vysvětlila pro BBC. "Těhotné ženy musí odpočívat a mluvit o svých pocitech," poradila.



Vedoucí studie, psychiatr Ross Brannigan z lékařské fakulty univerzity Royal College v Irsku, vysvětlil, že "studie zdůrazňuje význam poskytování duševního zdraví a podpory stresu těhotným ženám a rodinám během prenatálního a postnatálního období."



Do rozsáhlé studie se ve Finsku zapojilo více než 3600 žen. Odborníci zjišťovali během každého měsíce jejich těhotenství úroveň stresu a sledovali jejich děti. Ženy vždy musely odpovědět, zda mají výrazný stres, mírný stres nebo nejsou vůbec ve stresu.



Děti testovaných matek se narodily mezi roky 1975 a 1976. Když překročily věk 30 let, zjišťovali u nich lékaři, jestli trpí nějakou poruchou osobnosti. Odhalili 40 poruch, které byly velice vážné a skončily hospitalizací.