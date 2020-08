Střídání času mělo končit příští rok. Jak to s návrhem vypadá? ANKETA

Návrh na zrušení střídání letního a zimního času už od začátku doprovází bouřlivé diskuze. Jednání na půdě EU se na dlouhou dobu zaseklo, a to i přesto, že právě Unie byla iniciátorem změny. Konec střídání času měl přijít v roce 2021, podle aktuálního vývoje to však zatím nevypadá příliš reálně.

Na jaře minulého roku se zdálo, že brzy konečně padne ohledně konce střídání letního a zimního času verdikt. Evropský parlament dal návrhu zelenou a stanovil i konkrétní termín. Další krok nyní závisí na Radě EU - ta se však, zdá se, k ničemu nemá.

"Rada se v této fázi ještě nedohodla na mandátu k vyjednávání o této záležitosti," sdělila redakci TN.cz jedna z úřednic Evropské unie. "Chápu to tak, že to není jednou z priorit současného německého předsednictví," podotkla. Nutno dodat, že Německo Radě EU předsedá až do konce prosince letošního roku.

Na vyjednávacím mandátu se musí Rada nejprve dohodnout, teprve poté vyjednavači začnou jejím jménem jednat. "K zaujetí postoje Rady je nutná kvalifikovaná většina členských států. Stejně tak by kvalifikovaná většina členských států musela podpořit konečné znění vyjednané s Evropským parlamentem," vysvětluje Rada EU na svých stránkách.

Evropský parlament se už k návrhu vyjádřil a podpořil ho. Europoslanci v březnu minulého roku odhlasovali, že se střídání zruší v roce 2021. Jejich rozhodnutí však nebylo závazné, jednalo se pouze o návrh, se kterým musí souhlasit Rada složená z členských států. V jejích rukou je i zásadní rozhodnutí o tom, který čas si ponecháme.

A tady nastává bod zlomu. Se samotným zrušením střídání času mnoho lidí problém nemá, většina z nich by to naopak podle průzkumu uvítala. Neshodnou se však na tom, zda má zůstat letní, anebo zimní čas. Obojí má své příznivce i odpůrce. Ve prospěch zimního času hovoří to, že je přirozený a původní. Nevýhodou je, že by v létě svítalo časně ráno.

Zastánci letního času argumentují tím, že je večer déle světlo, takže mohou být déle u vody, grilovat či popíjet na terase. V neprospěch letního času hovoří to, že v zimě by byla ráno dlouho tma a navíc není přirozený.

Rada EU má před sebou náročné rozhodování a ještě náročnější diskuze, jejichž cílem musí být shoda. Debaty o zrušení střídání času se vedou už dlouho. S návrhem přišla Evropská komise už v září roku 2018. Změnu navrhovala již od roku 2019 s tím, že by si každý stát vybral, který čas si chce ponechat.