Střídání času pokračuje, měnit se bude přinejmenším dalších pět let

Čechy čeká i v dalších pěti letech střídání času. Podle návrhu nařízení ministerstva práce bude nadále letní čas začínat poslední březnovou neděli a končit poslední neděli v říjnu.

Přestože mělo střídání času skončit už v roce 2019, bude nakonec pokračovat minimálně do roku 2026. Členské státy Evropské unie se totiž neshodly na jednotném evropském čase, který je potřebný z důvodu fungování tranzitní dopravy, spojů a řádnému fungování vnitřního trhu EU, uvádí ministerstvo práce v předkládací zprávě.

Původně se letní čas zaváděl kvůli šetření energie, podle většiny Čechů by ale už neměl existovat. Podle zjištění agentury STEM/MARK 65 procentům dotázaných střídání času nevyhovuje a 70 procent souhlasí s jeho zrušením.

Podobně jako státy EU se ale ani lidé neshodují na tom, který čas by měl zůstat. Podle 44 procent by měl zůstat pouze ten letní, 24 procent jsou zastánci toho zimního a 31 procent neví, nebo je jim to jedno. Před letním časem však varují lékaři, jelikož by si na zimní rozednívání v devět hodin ráno lidé nemuseli zvyknout.

Hlavními argumenty proti střídání času jsou mezi lidmi únava a neustálé přeřizování hodin. Zastánci si naopak pochvalují více světla v době, kdy jsou vzhůru.