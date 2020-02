Střídání partnerů zvyšuje šanci na rakovinu. Tento počet je rizikový!

Střídat partnery může podle studie vědců z cambridgské Anglia Ruskin University až zdvojnásobit šanci na rakovinu. Rizikovou skupinou jsou především ženy. Odborníci provedli výzkum u starších žen a zjistili, že těm, které měly deset a více sexuálních partnerů, byla rakovina diagnostikována častěji. Šance na výskyt této choroby je u nich o 90 procent vyšší.

U mužů je tato šance o 69 procent vyšší. "U obou pohlaví jsme zjistili, že vyšší počet sexuálních partnerů zvyšuje riziko rakoviny," uvedl vedoucí výzkumu Lee Smith. Mnoho typů rakoviny - např. prostaty, ústní dutiny či děložního čípku podle něj souvisí s pohlavně přenosnými nemocemi.

Výsledky studie také ukázaly, že u žen s více než deseti sexuálními partnery je vyšší šance, že budou trpět cukrovkou nebo srdečními chorobami. Na výzkumnou práci upozornil britský deník The Sun.

Manažerka Natasha Patonová z britské organizace věnující se výzkumu rakoviny prohlásila, že výsledky studie jsou zajímavé, nicméně plně nezohlednily dva klíčové faktory rakoviny, kterými jsou kouření a nadváha.

"Lidé, kteří měli více sexuálních partnerů, mohou mít zvýšené riziko HPV infekce, která může způsobit některé méně běžné typy rakoviny. Je to ale velmi běžná infekce," dodala s tím, že se s ní většina lidí ve svém životě setká, aniž by to u nich vedlo k rakovině.

Podle Patonové by se tak lidé měli víc než o počet sexuálních partnerů starat spíš o zdravý životní styl. To znamená především přestat kouřit, udržovat zdravou váhu a omezit alkohol.