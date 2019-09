Střílel na prezidenta Klause, teď muž drží před Sněmovnou hladovku

Pavel Vondrouš, známý jako „střelec z Chrastavy“, se dostal do povědomí veřejnosti v roce 2012 svou protestní akcí proti systému, která zahrnovala airsoftovou pistoli a bývalého prezidenta Václava Klause. A teď na sebe upozorňuje znovu.

"Dal jsem v práci výpověď, odjel do Prahy a nyní sedím a budu sedět před Poslaneckou sněmovnou, dokud se něco nezmění,“ píše nyní Vondrouš na svém facebookovém profilu.

Tento zarytý odpůrce dle jeho slov slepé a hluché vlády České republiky novou protestní akci zdůvodňuje takto: "Rozhodl jsem se, že pokud žiju v zemi, kde pracuji na to, aby mi bylo dovoleno přežít do dalšího měsíce, kde se z exekutorů stala krvežíznivá sebranka, která svléká slušné lidi z kůže, kde se politici veřejně vysmívají posílení přímé demokracie a kde nadnárodní koncerny vydělávají na práci lidí, ale do této země ani neodvádí své daně, chci dát jasně a činem najevo, že s tímto nesouhlasím," rozohnil se Vondrouš.

V souvislosti s protestním sedánkem před Poslaneckou sněmovnou sám informuje, že hned po první noci byl zadržen policisty, kteří mu údajně sdělili, že Sněmovní ulice není pro každého. Posměšně vyzývá, aby se ozvali ti, kdo "ještě nesmí do Sněmovní ulice v Praze."

Vondrouš na prezidenta Václava Klause s airsoftovou zbraní v ruce zaútočil v severočeské Chrastavě v září 2012. Později chtěl dokonce založit politickou stranu Futurama.