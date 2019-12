Střílelo se patro pod námi, byly jsme vyklepané, popsala svědkyně

Všude chaos, panika, lidé vybíhající ze dveří polikliniky a postupná evakuace pacientů a zaměstnanců. Tak to v úterý dopoledne vypadalo před ostravskou fakultní nemocnicí. Desítky policistů obsadily okolí, postupně se na místo sjížděli další a další. Tady je pohled některých lidí, kteří byli na místě tragédie.

"Zazvonil telefon, jakože buďte na šatně, zamkněte se a nechoďte na pracoviště, protože se tady střílelo. Byli jsme v šoku, hned jsme dávali vědět rodinám," popsala svědkyně. "Začali vybíhat lidi ven, přiběhl můj kolega s tím, že se tam střílí," přiblížil pracovník parkoviště.



"Slyšeli jsme požární hlásiče, tak jsme evakuovali lidi dolů, protože dispečink nám nebral telefon, něco se dělo, no a tak jsme se zamkli sami," řekla jedna ze zdravotních sester.

Některá patra policisté evakuovali okamžitě, další postupně, nevědělo se totiž, kde střelec je.



"Jsme určitě vystrašené, protože jak jsme si pustili živý přenos přes počítač, co se to tam děje a vy jste patro od toho. Byly jsme strašně vyklepané," vyložila své pocity mladá žena, která byla zrovna na porodním oddělení. "Byly jsme v ordinaci zamknuté až do teď, takže zhruba nějaké čtyři hodiny," doplnila ji další žena.



Ti, kteří se dostali z budovy dříve vůbec nevěděli, co se děje. Když najednou vyběhlo několik ozbrojených policistů z budovy, lidé se schovávali za auta. Pak je policisté s hasiči posadili do přistavených autobusů, někteří totiž do mrazivého počasí vybíhali pouze v pracovním.



Lidé nevěřícně postávali venku a sledovali zásah. "Já jsme tady přišel v sedm hodin, seděl jsem dole v hale, pak nás vyhodili ven. Je to hrozný, nepochopitelný," prohlásil jeden z pacientů. "Prostě vidíte tu bezmoc a všichni ti lidi, kteří přežili ten útok, jsou úplně na dně, úplně. A my nejsme schopni nic udělat nic," svěřila se další pacientka.