Střízlivý muž se dobýval na záchytku, pak chtěl do blázince. Poslali ho tam

Strážníci se většinou musejí potýkat s podnapilými, kterým se na záchytku nechce. Ti pardubičtí ale v úterý odpoledne řešili opačný problém. Do zdravotnického zařízení se dobýval úplně střízlivý muž, jenž tam chtěl přespat.

"Personál požádal o pomoc s mužem, který se dožadoval vpuštění dovnitř s tím, že se chce ubytovat. Strážníci muži vysvětlili, že záchytka není ubytovací zařízení, ale nemocniční, navíc nocleh v tomto ústavu vyjde na několik tisícovek," uvedla mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.

Muž pochopil, že si nocleh bude muset najít jinde. "Když nepochodil na záchytce, zajímal se alespoň, kudy se dostane do nemocnice, že by se rád podíval na psychiatrii, protože má nějaké problémy, s kterými by se rád svěřil," doplnila Klementová.

Lékař ze záchytky muže pro jistotu zkontroloval. Strážníci mu poté vysvětlili, jak se dostane na psychiatrické oddělení pardubické nemocnice.