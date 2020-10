Strmě roste počet mrtvých, víc je i pacientů ve vážném stavu

K úterní 18. hodině přibylo 1611 nakažených. S koronavirem se v současné době potýká 37 673 tisíc lidí. Ačkoliv má většina lidí mírný, často i bezpříznakový průběh nemoci, přibývá počet hospitalizovaných pacientů a počet úmrtí.

V nemocnicích se s nemocí Covid-19 léčí 1387 lidí, zemřelo už celkem 789 lidí.

Zatímco se mluví o tom, že počet nakažených roste s vyšším počtem provedených testů, statistiky úmrtí v souvislosti s koronavirem mluví jasně. Počty za posledních pár dní strmě stoupají. Během první vlny na jaře šlo o jednotky úmrtí denně, první větší nárůst nastal v dubnu.

Za prvních šest dubnových dní přibylo 47 zemřelých. Přes léto se pak situace uklidnila. Ještě v září za prvních šest dní v souvislosti s onemocněním Covid-19 zemřelo 15 lidí. Teď se ale bilance opět zhoršuje, a to výrazně. Za posledních šest dní už v souvislosti s koronavirem zemřelo 121 lidí.

Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví z konce září tvoří největší procento zemřelých lidé nad 75 let. V této věkové skupině jich zemřelo nejméně 425. S klesajícím věkem pak klesá i procento úmrtí. Například ve věku 55 až 64 let v souvislosti s onemocněním zemřelo 31 lidí. Ve věkové skupině 25 až 34 let to byl pak zatím jen jeden člověk.