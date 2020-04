Strojírny propouští 350 zaměstnanců, někteří nedostali výplaty ani za únor!

Lidé stáli před sídlem společnosti v rozestupech, jenže všichni se stejným omluvným dopisem, aby přišli dnes podepsat výpovědi. "Ještě že to posílali přes tu poštu, tak jako budiž, ale že zakázali mistrům, aby nám dali vědět, že jsme propuštěni, abychom se dívali po jiné práci, to je jako fakt nehorázné," zhodnotil jeden ze zaměstnanců.

"Jsme bez peněz, za únor mi výplata nepřišla, další tři měsíce neuvidíme výplatu, pak následně přes pracák domáhat se něčeho, co slíbí, a pak to nedostaneme?" zlobí se další.

Celých 38 let pracovala v závodě i paní Jiřina. Ta si také přišla pro výpověď. Co bude dělat dál, neví. "Ten náš zaměstnavatel to udělal katasrtofálně. Nikde neberou, nepřibírají, takže finance, víte kde," popsala paní Jiřina.

Navíc ani za odpracované dny mzdu lidé nedostali. "Toto je strašná věc. Lidé vlastně, aby mohli žádat o mzdy, které vlastně v únoru odpracovali a tak dále, tak musí řešit přes úřad práce," sdělil předseda odborového svazu KOVO, Vítkovice Heavy Machinery Miroslav Solanský.

Výpověď čeká i ty, kteří skončí mateřskou dovolenou nebo jsou na ošetřovném či takzvaně na paragrafu. Firma na sebe v důsledku nedostatku financí v březnu podala návrh na insolvenci. Podle vedení byla firma dlouhodobě ztrátová a nedokázala platit své závazky.