Strojvedoucí jsou přetížení, zní z odborů. Dělají i pro víc dopravců naráz

Za poslední týden vyjížděly záchranné složky nejméně ke čtyřem nehodám vlaků. Tři lidé jsou po smrti a zranění se počítají na desítky. Zeptali jsme se železničních odborů, jaké problémy je teď na dráze nejvíc pálí. Už roky je to stejná písnička: na strojvedoucí je toho zkrátka moc. O bezpečnosti na železnici ve středu jednal ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) se zástupci Českých drah a Správy železnic.

Sedm dní, čtyři srážky na železnici. Na Karlovarsku zemřeli před týdnem dva lidé, v úterý u Českého Brodu srážku s nákladním expresem nepřežil strojvedoucí osobního vlaku. Dvě další nehody se naštěstí obešly bez ztrát na životech.

Kdo za ně mohl a za jakých okolností k nehodám došlo, je zatím předmětem vyšetřování. Odborové sdružení železničářů (OSŽ) však dlouhodobě varuje předtím, že na bedrech strojvedoucích leží stále více práce a zodpovědnosti. "Už předloni na jaře jsme upozorňovali na tlak objednavatelů osobní dopravy ve smyslu omezovat vlakový personál a přenášet zodpovědnost za odbavení vlaku na povolání strojvedoucí," řekl TN.cz místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Odboráři jsou zároveň přesvědčeni, že selhávání lidského faktoru nelze spojovat s nedostatkem strojvedoucích. Jejich vývcik prý podléhá přísným pravidlům. "Navíc strojvedoucí, který bohužel včera zahynul, nebyl žádný nováček," upozorňuje Nekola. "Určitě se ale musíme bavit a znovu vyhodnotit organizaci práce provozních zaměstnanců v dopravě a v případě zjištění nedostatků upravit vnitřní předpisy," podotkl.

Úterní a už čtvrtá nehoda za týden otevřela otázku, jakým způsobem by se dalo podobným tragédiím zabránit. Podle odborářů ale tentokrát nejde o problém zastaralého zabezpečovacího systému. "Je třeba zdůraznit, že úterní nehodová událost se stala na zabezpečovacím systému, který je co do funkčnosti nejmodernějším systémem. Na základě dostupných informací došlo k jízdě vlaku proti návěsti ‘stůj’ na základě možnosti, kterou mu dává příslušné předpisové ustanovení. Z toho je tedy možno usuzovat, že zařízení bylo zcela funkční a že zde, bohužel, došlo k selhání lidského činitele," dodal Nekola.

Podívejte se na zásah hasičů u železničního neštěstí u Českého Brodu:

Případná výměna ministra dopravy Karla Havlíčka, který je v posledních dnech kvůli nehodám pod tlakem, protože současně stojí i v čele resortu průmyslu a obchodu, ale podle odborů nápravu a další změny v organizaci vlakové dopravy neurychlí.

Právě Havlíček ve středu odpoledne jednal se zástupci Českých drah a Správy železnic o zavadení dalších opatření, které pomohou zvýšit bezpečnost na tratích. "Jedním z budoucích opatření byl mohl být systém, který by umožňoval kontrolu dodržování povinného odpočinku v případech, kdy strojvedoucí zároveň pracuje u jiného dopravce," uvedly České dráhy na twitteru.

Podobně jako odbory ale dopravce dodává, že za nehodami nestál nedostatečný odpočinek strojvedoucích ani jejich nezkušenost. Výcvik se má přesto zkvalitnit, častěji budou probíhat také kontroly. Vyšetřování nehod ještě pokračuje.

Podle Českých drah je již v nových vozech standardem vlakový zabezpečovací systém ETCS, v ostatních ho postupně zavádějí. "V budoucnosti by měl zajistit mnohem lepší zabezpečení vlakového provozu a umožnit jeho budoucí rozvoj a uplatňování nových technologií," konstatoval závěrem Nekola s tím, že zahájení realizace se v tuzemsku "příliš nepovedlo".

Železnice je bezpečná, je to ale zdvižený varovný prst, říká ministr Havlíček: