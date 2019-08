Strojvůdci nestíhají před cestou číst manuál! Neví, co se na kolejích děje

Strojvedoucí chtějí být lépe informovaní o tom, co se na kolejích děje. Stěžoval si na to i strojvedoucí nákladního vlaku, který vykolejil u Mariánských Lázní. Prý by jim v podobných případech mohla pomoc navigace, která by podobně jako v autě oznamovala aktuální změny nebo mimořádné situace.