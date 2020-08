Stropnického rozzuřili Češi u moře, poslal rozhořčený vzkaz. ANKETA

Bývalý předseda Strany zelených Matěj Stropnický zveřejnil na sociálních sítích rozhořčený příspěvek, ve kterém si stěžuje na to, že lidé nedbají na doporučení, aby trávili dovolenou v Česku. Apeluje na lidi, aby byli ohleduplnější, protože podle něj netušíme, co přijde na podzim.

"Když tu vidím fotky od moře, mám celkem vztek. Ne proto, že tam nejsem, to vůbec, ale že jsou lidé, co na jaře kecali o svobodě a bouřili se kvůli zavřeným hranicím, tak zoufale rozmazlení, že to jeden rok nemohli vydržet a zůstat doma," stojí v začátku příspěvku Matěje Stropnického.

Ten připomíná, že si lidé dělali z reklamy o dovolené v tuzemsku legraci, aniž by podle něj postřehli, že jde o prosbu a doporučení, protože podle příspěvku nevíme, co přesně může přijít na podzim.

"Marné. Úplně vidím takové to vzteklé dítě na hřišti, co bez ohledu na cokoli křičí, já to chci. Proto pak stát nařizuje a zakazuje (i nám všem ostatním), když to neudělá, všechno se urve, nepřemýšlí se hlavou, nechová trochu zodpovědněji a ohleduplněji k ostatním a musí se "ausgrechnet" k moři jako vždycky. Tahle svoboda je fakt spíš závislost," uzavírá Stropnický.

Pod příspěvkem se objevily stovky reakcí, mnozí lidé se Stropnickým souhlasí, další jsou proti. Někteří připomínají například případ, kdy se v nočním klubu v Praze nakazilo větší množství lidí, nákaza se pak šířila dále do republiky, s tím, že bylo v tomto případě chování méně zodpovědné než vycestovat za hranice.