Havárie na zámku! Stropnický musel povolat těžkou techniku. VIDEO

Matěj Stropnický se těšil se svým partnerem na horkou lázeň, ale radost mu zkazil starý vodovod, který odmítl spolupracovat. Pár se tak ocitl na zámku v Osečanech úplně bez vody.



"Udělali jsme si teplou vodu, což tady znamená nanosit si dříví, dvě hodiny topit, a pak jsou v tom bojleru lázeňská kamna. Na to jsme se fakt těšili. A když nic neteklo, tak jsme si říkali, že je to blbý."



Stropnický si během dvou a půl let na zámku zvykl už na kdejaké komplikace. V tomhle případě se ale rozohnil kvůli neschopnosti vodárny objevit příčinu závady.



"Byli tady třikrát a řekli, že kohouty vyměnili, ale závadu nedokážou najít. Nechápu, za co je teda platíme. Voda jim nepatří, vodovod je náš a tohle si taky musíme vykopat sami. Ještě že máme zlatého souseda. Vzal bagr a od rána tady kutá."

Bývalému předsedovi Strany zelených pomohlo, že už měl vyřízené stavební povolení k rekonstrukci celého zámku, které zahrnovalo i plán nového vodovodu. Sám se pustil do přípravných prací, na bagr si ale zatím netroufl.



"Než se s tím člověk naučí, tak to chvíli trvá. Ale jednou bych tady takový bagr užil a vyhrál bych si s ním jak malej."



Pro vodu si teď Stropnický jezdí ke studánce, a pak ji musí několikrát za den vynosit do patra. Tahání padesátilitrových barelů už pozoruje i na fyzičce. "Přiznávám, že se mi trošku vyrýsovalo tělo."



Na zámku se už naučil stříhat ovce, podojit kozu a teď si rozšiřuje obzory v oblasti stavebnictví. Proto i starosti s vodou bere s humorem.

"Budeme rádi, až to bude za námi. Včera už mi partner říkal, že by to chtělo sprchu. Tak myslím, že si dneska ohřeju na sporáku vodu a nanosím do vany."