Stropnický o svatebních přípravách: V dubnu budeme mít hotovo

První svatebčany přivítal Matěj Stropnický a jeho partner Daniel Krejčík na zámku už v roce 2019. Od té doby se snaží zútulnit nádvoří, na kterém běžně pobíhají domácí zvířata. Ve fázi rekonstrukce je plot, který by měl zatraktivnit místo pro širší veřejnost.

"K nám si většinou domlouvá svatbu někdo, kdo chce takový alternativnější styl. Takové ty vycukrované zámky mají určitou klientelu a my zase máme takovou punkovější. Lidi, kteří sem přijedou, přespávají třeba ve spacáku," říká Stropnický.

Svatby bere Stropnický jako nezbytný zdroj příjmů. Příští rok se totiž chystá vyměnit střechu, opravu musí spolufinancovat částkou tři miliony korun. Vydělávat na ni bude i divadlem a prohlídkami, které vede na střídačku s partnerem.

"Každý říká něco jiného, takže se skoro vyplatí jít s každým zvlášť. Dan má tendenci vyprávět takové ty legendy a pověsti, které se k tomu vážou a já mám raději fakta a souvislosti s historií."

Pár si to vyzkoušel už v letošní sezóně, kdy s výjimkou neděle provázel každý den. Lockdown se mu vyhnul i v dalších oblastech působení, a tak Stropnický stihl zrealizovat všech devět naplánovaných divadelních představení.

"My jsme to riskli a naštěstí se nám rozsah diváků vešel do toho, co bylo povolené. Ale mohli jsme do toho hodně zahučet. A pak by nám nezbylo na spolufinancování stavby a museli bychom vrátit i příspěvek od Středočeského kraje. A to by byl průšvih," dodává.

Na překonávání problémů už je Matěj Stropnický mistr. Naposledy si poradil se zchátralým vodovodem, kvůli kterému se na zámku ocitl bez vody. Teď už se bývalý předseda Strany zelených může v klidu soustředit na blížící se svátky.

"Loni jsme tady měli společné Vánoce s rodinou. Všechny jsme přiměli, aby sem přijeli. Ale některým byla v noci zima, takže mám pocit, že letos budeme asi v Praze, a pak se sem mezi svátky vrátíme," plánuje Matěj Stropnický.