Stropnický s Krejčíkem už na zámku nežijí ve středověku. Čekají přírůstky

I když by se zdálo, že na odlehlém zámku nic takového řešit nemusí, i Stropnického a Krejčíka zasáhla opatření spojená s koronavirem. "Já jsem předtím pravidelně jezdil do Prahy do divadla hrát, ale teď tu jsme oba, je to nejdelší doba od chvíle, co jsme se přistěhovali, kdy trávíme čas spolu," popsal Krejčík.

Pro jejich vztah je to sice podle Stropnického náročnější, ale jak ukázali v reportáži pořadu Život ve hvězdách, neztrácí smysl pro humor. "Náročnější?" ptal se Krejčík, naoko dotčeně. "Chtěl jsem říct krásnější," reagoval pohotově jeho partner.

Zámek přišel kvůli karanténním opatřením o mnoho výdělků. Zrušilo se několik objednaných svateb, prohlídek i divadelních představení. "Na konci karantény by ale měla být umytá všechna okna," žertoval herec. "Počítáme i s druhou vlnou epidemie," doplnil Stropnický.

Pár se má ale i z čeho radovat. Do stáda, které spásá trávu v zámecké zahradě, si pořídili kozla, kterého pojmenovali Valdštejn. "Hned, co v prosinci přijel, obskočil obě dvě kozičky, takže teď jsme v nadějném očekávání a během dvou týdnů budou asi čtyři kůzlátka," popsal bývalý politik.

Rekonstrukce zámku pokračuje i nadále a dvojice už se tak může vykoupat nebo umýt nádobí. Pokud to vládní opatření dovolí, mohou vás také sami zámečtí pánové ve svém sídle provést. Sezónu chtějí začít 30. května, prohlídky budou možné vždy v sobotu a v neděli až do konce října.