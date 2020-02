Stropnický v bance tvrdě narazil. Odmítl zaplatit a napsal stížnost

Už jen fakt, že pro potvrzení musíte do banky osobně, je pro mnoho lidí dost otravný. Naštěstí nejde o nijak složitý úkon: prokážete se občanským průkazem, bankovní úředník si ověří váš účet a jednoduché jednostránkové potvrzení máte v ruce. Snadný úkol na pár minut. Pokud by si za něj banka účtovala pár korun, asi byste nad tím přimhouřili oko, bankéř z něčeho být placený musí. Ale že za úkon, který nezabere víc než pár minut, můžete zaplatit i stovky korun? To už leckoho překvapí.

S otevřenou pusou zůstal po tomto zjištění v bance i Matěj Stropnický. A hned se o nepříjemnou zkušenost podělil na sociální síti. Částka 302,50 Kč za jeden list papíru s jednou větou, k níž není třeba hledat informace, mu přišla neopodstatněná. Když se ženy za přepážkou zeptal, za co tak vysokou částku platí, dostalo se mu sporé odpovědi: "Mám to tu v sazebníku. (…) Důvod tu nemám," citoval vysvětlení na svém facebooku.

Rozhodl se absurdní poplatek nezaplatit a na místě s bankéřkou sepsal stížnost. "Jako váš klient od roku 2004 bych rád vyjádřil stížnost na nesmyslný poplatek za potvrzení o vedení účtu. Předmětem stížnosti je jednak jeho výše a pak také to, že mi banka v osobě senior consultanta není schopná vysvětlit, proč poplatek vybírá. Podotýkám, že je to jedna A4 o třech řádcích s nulovou administrativní zátěží," podělil se na síti se svou reakcí. Jako přiměřenou cenu za podobnou službu by si představoval částku maximálně do výše 15 Kč.

"Cena za vystavení potvrzení je v České spořitelně v souladu s jejím platným ceníkem. Cenotvorba obecně zohledňuje řadu faktorů, např. náklady na poskytování služby, poptávku, konkurenci, atd.," vysvětlil výši poplatku za vydání potvrzení František Bouc z tiskového centra České spořitelny.

Matěj Stropnický by byl ovšem zklamán nejen v České spořitelně, ale i v řadě dalších, v tuzemsku působících bank. Minimálně stokorunu totiž za podobné potvrzení požaduje většina z nich, poplatek České spořitelny je však rozhodně nejvyšší. Najdou se ale i banky, které takové potvrzení vystaví zcela bez poplatku.

Obdobné potvrzení můžete potřebovat například ve chvíli, kdy si chcete otevřít účet v zahraničí, hlásíte se k zahraničními studijnímu pobytu nebo žádáte o vystavení víza. "Hodně záleží, k čemu je potvrzení určeno. Většinou dnes už nyní stačí jen výpis účtu, na kterém je uvedeno číslo účtu a jméno majitele, potažmo smlouva k účtu," doporučuje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny, jak vysoký poplatek obejít.

Aby vás nemrzely nejen vynaložené peníze, ale také čas, který cestou do banky strávíte, ověřte si, že o dokument je třeba žádat osobně. "U nás můžete o potvrzení zažádat na kterékoliv pobočce nebo online. Následně si potvrzení můžete na pobočce pouze vyzvednout, případně vám ho můžeme zaslat poštou," prozradil Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky.

Některé banky vám ho dokonce dodají i on-line. "Všechna potvrzení včetně potvrzení o vlastnictví účtu vystavujeme zdarma v elektronické podobě a klientům je zašleme do internetového bankovnictví nebo na jejich email. Pokud klient chce potvrzení poslat fyzicky poštou, tak je zaslání výpisu zpoplatněno," doplnila Jana Karasová, tisková mluvčí Air Bank.