Studené jaro čapím mláďatům škodí, stejně tak i přehnaná lidská péče

V tomto roce musí mladí čápi bojovat se spoustou nástrah! Studené jaro mláďatům neprospívá, a tak se bohužel stává, že některá prochladnou a uhynou. Podle odborníků to ale není nic neobvyklého. To mnohem výjimečnější případ se řeší na Trutnovsku, kde zemřela čápice a o mladé se tak stará jejich otec.

Podle ornitoložky Gabriely Dobruské z České společnosti ornitologické (ČSO) je pro mladé čápy největším nepřítelem počasí. "Obecně, když přijdou dlouhodobé deště a prudké ochlazení, tak dochází k úhynu čapích mláďat. Když jsou ta mláďata malá a náchylná, tak potom prochladnou a uhynou," vysvětlila Dobruská.

To se stalo například v pondělí v čapím hnízdě v Ústí nad Orlicí. Po vydatných deštích uhynula všechna čtyři čápata v hnízdě čápů Uršuly a Ulricha. Podle Alice Janečkové ze Záchranné stanice ohrožených zvířat JARO v Jaroměři je to ale v tomto počasí naprosto běžné.

To, co se změnilo oproti minulým rokům je to, že lidé mají stále větší možnost sledovat ptačí hnízda online. "Kamery se rozjely v posledních letech. Máme mimořádnou možnost nahlédnout do života ptáků. Jenže do toho bohužel patří i smrt a na tu se lidé neradi dívají," popisuje Janečková.

Ale výjimečná čapí situace se momentálně odehrává v Mladých Bukách na Trutnovsku, kde zemřela čapí maminka. "Čápice shořela na sloupu vysokého napětí. Otec, přezdívaný Bukáček, se o mláďata ale nedokáže postarat sám, protože je nemůže zároveň zahřívat a shánět jim potravu," popsal David Číp ze Záchranné stanice ohrožených zvířat JARO v Jaroměři.

A mezi lidmi, kteří sledovali zrovna tento stream z hnízda, se strhla vlna solidarity a chtěli podpořit malá ptáčátka, takže na transparentní účet dobrovolníka, který se tam o mláďata třikrát denně stará a krmí je, přispěli. "Podle počasí to bude trvat ještě tak týden, pak ta čtyři mláďata budou větší a měla by to zvládnout sama s tatínkem," doplnil Číp.

Jenže toto se běžně nestává. "Toto je pilotní projekt záchrany mladých čápů. Zatím nevíme, jaký bude výsledek," dodal Číp. Normálně se mláďata berou do záchranné stanice nebo se dávají adoptivním rodičům (cizím čápům). Ale každá z možností má svá rizika. Na záchranné stanici není jisté, jestli mláďata pak budou schopná přežít v normální přírodě a adoptivní rodiče je nemusí přijmout.

To, že se o ně napůl stará otec a napůl člověk, je novinka. A nikdo zatím neví, jak to dopadne. Podle některých odborníků mají mláďata šanci, někteří ale pochybují. Například podle Janečkové je často lepší nechat přírodu přírodou. "Přímé přenosy z čapích hnízd začínají být pomalu kontraproduktivní, protože nás lidé často tlačí, abychom zasahovali do běžných přírodních dějů," konstatuje Číp. "Kvůli dešťům uhynou stovky mláďat a přežijí jen ta nejsilnější," dodává.

Vypomáhání vdovci na hnízdě spolu s umístěním kamer na dalších čapích hnízdech však zvedla vlnu potřeby pomoci v deštivém počasí i mláďatům, která to nepotřebují. "Na žádném z nich však nedošlo k takové tragédii jako v Mladých Bukách, všude byl kompletní zdravý čapí pár," vysvětlila Janečková. podle ní i dalších odborníků můžou nevhodné zásahy člověkem do hnízd fatální důsledky. "I když se lidem může zdát, že mláďata jsou mokrá a trpí, pod mámou jim bude mnohem lépe, než když hnízdo třeba jen na chvíli navštíví člověk a matka tak mláďata na pár desítek minut opustí," dodala.