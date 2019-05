Student měl jíst v KFC rok zdarma. "Je to jen fáma," popírá fastfood

Informace o geniálním studentovi z University of KwaZulu-Natal obletěla celý svět. Měl si natolik oblíbit smažená kuřata z populárního řetězce KFC, že se rozhodl je získat zadarmo. Oblékl si proto oblek a obstaral si falešnou identifikační kartičku vedení firmy, tvrdil deník The Sun.

Vždy když přišel do jedné z restaurací, vydával se za kontrolora kvality. Poté vždy zamířil rovnou do kuchyně, kde vše kontroloval a dělal si poznámky. Následně požádal o vzorky všeho jídla, aby prý otestoval, zda je připraveno v dostatečné kvalitě.

Mladík se stal pro uživatele internetu hrdinou. Nakonec se však ukázalo, že nikdo takový neexistuje. Podle KFC jde o falešnou zprávu.

"Mohla by se sice stát legendou, musíme ale potvrdit, že tato zpráva je falešná," napsal řetězec na twitteru. "Nestrážili jsme náš tajný recept tak dlouho jen proto, aby nás napálil nějaký student," dodalo KFC.

Fake is as good as this story gets. As legendary as it would be we can confirm that this is false. We havent kept the secret recipe secret for this long, only to be duped by a student pic.twitter.com/32CE5OXVTA