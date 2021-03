Studenti už konečně vědí, jak bude vypadat maturita. Ministr představuje plán

Maturity se velmi rychle blíží, studenti ale zažívali velkou nejistotu. Dlouhou dobu totiž netušili, jak budou závěrečné zkoušky letos vypadat.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu oznámil, že se s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) shodli na několika věcech. Ministr na tiskové konferenci představil detaily.

Termín didaktických testů byl posunut na 24., 25. a 26. května. Studentům zdravotních a sociálních oborů, kterým byla nařízena pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně, budou úředně uznány didaktické testy. Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka bude dobrovolná. Praktická zkouška bude v režii ředitele školy a učitelů. Termín praktických zkoušel byl prodloužen do 27. srpna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dlouhodobě obhajuje úřední maturity. V úterý představil návrh, který počítá se třemi různými variantami. Za úřední maturity bojoval i ve středu, nenašel ale podporu mezi politickými stranami.

Úřední maturity by podle něj byly dobrovolné a získali by je žáci, kteří by doložili, že se nemohli připravovat na závěrečnou zkoušku. Další by mohli volit mezi klasickou variantou a upravenou, která by se týkala zejména těch studentů, kteří nechtějí pokračovat ve studiu.

Proti úředním maturitám vystoupil ministr školství. Podle něj by jejich zavedení bylo devalvací celé zkoušky. Ministr uvedl, že je na místě přistoupit k dalším úpravám závěrečných zkoušek, úřední maturity ale podle něj nejsou adekvátní cestou.

