Studenti jsou už měsíce na distanční výuce, inspekce promluví o dopadech

Studenti už za sebou mají téměř rok domácí výuky. Česká školní inspekce se vyjádří k výsledkům průzkumu aktuální podoby distančního vzdělávání na základních a středních školách.

Podle učitelů jsou totiž děti po roce doma méně pozorné a výuce se nevěnují naplno. Prvotní nadšení z online výuky prý už opadlo. "Většinou si dělají něco jiného, než mají. Hrají tam hry a často se mi stává, že někoho vyvolávám a on nereaguje. Už rezignovali, už je to nebaví. Je to prostě dlouhé," řekla pro pro televizi Nova učitelka Markéta Pacltová.

Vláda v tomto školním roce výuku neustále z důvodu pandemie mění. Naposledy šli všichni žáci a studenti do školy v pátek 18. prosince minulého roku.

Zavřené školy a distanční výuka navíc řadě rodičů komplikují život. Většina z nich stále chodí do práce a s dětmi se tak naplno učit nemohou, jiní válčí s technikou či hlídáním dětí. Výuka na dálku dělá problémy i některým učitelům, zvlášť starším ročníkům.