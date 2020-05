Studenti mohou slavit! Povinnou maturitu z matematiky poslanci zrušili

Dlouhé diskuze se ve středu vedly na půdě Poslanecké sněmovny o povinné maturitě z matematiky. Až doposud se mělo za to, že studenti středních škol a gymnázií měli z matematiky povinně maturovat už v roce 2021. Debatovalo se rovněž o návrhu prodloužení o dva roky, ten však ve Sněmovně neprošel.

Místo toho se poslanci rozhodli povinnou maturitní zkoušku z matematiky úplně zrušit. "Následovat by měla promyšlená změna obsahu a formy její výuky. Povinná maturitní zkouška nikoho matematiku lépe nenaučí," okomentoval rozhodnutí Sněmovny senátor Jiří Drahoš.

Pro zrušení bylo 78 z 99 přítomných poslanců. Nesouhlasné stanovisko zaznělo především ze strany komunistů a části občanských demokratů. Ostatní politické strany se ke zrušení postavily pozitivně. Nyní zákon poputuje do Senátu, odkud, pokud bude schválen, zamíří k prezidentovi.

Návrh prosazovalo i samotné ministerstvo školství. "Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení podpořila náš návrh ohledně povinných maturit z matematiky," uvedl resort. Středoškoláci si tak i nadále budou moci vybrat mezi cizím jazykem a matematikou.

"Jednoznačně jsem to podporoval a je to výborná zpráva. Nikdy nebylo přesvědčivě doloženo, čemu by povinná maturita prospěla, ale naopak víme, že celé skupiny žáků by poškodila," prohlásil poslanec za ODS Martin Baxa.

Zatímco většině studentů středních škol se ulevilo, ve společnosti zaznívají i nesouhlasné názory. Matematika je podle některých klíčovým předmětem a pojí se s ní i schopnost logického uvažování. Obdobné stanovisko zaujal i poslanec za ODS Jan Skopeček, který hlasoval proti zrušení. "Naše průmyslová vyspělost má kořeny ve vysoké úrovni matematických a technických znalostí. Nejlepší nedoženeme, pokud si budeme nároky snižovat," uvedl.