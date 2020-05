Skenování pokoje, dohled kamery! Studenty čekají zvláštní podmínky

Psát test v pohodlí domova může být pro někoho méně stresující, pro další studenty zase o to náročnější. Ten, kdo se přihlásil na online termín Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které na některých fakultách nahrazují přijímačky, se bude muset vypořádat s mnoha nástrahami.

Studenti budou ke zkoušce potřebovat webkameru a notebook, na který si nainstalují speciální program. Ten bude s využitím umělé inteligence hlídat, zda je uchazeč v místnosti sám, případně zda to, co píše na klávesnici, opravdu odpovídá tomu v testu. Zároveň bude celou zkoušku nahrávat.

Aby bylo jisté, že žadatel nepodvádí nebo u sebe nemá nějaký tahák, bude muset před zahájením zkoušky notebook (či webkameru) zvednout a ukázat celou místnost - včetně pracovního stolu, prostoru pod ním a všech koutů pokoje. V pokoji nesmí být nikdo další a student by měl zavřít nebo zamknout dveře.

Program Proctortrack, který si student nainstaluje, zároveň kontroluje, zda nespustil jinou aplikaci nebo neotevřel další okno prohlížeče. Do pokoje, kde bude test psát, nesmí vstoupit nikdo jiný, s nikým nemůže komunikovat ani jinak. Měl by sedět na židli u psacího stolu a ne třeba na gauči. Své místo by po celou dobu zkoušky neměl opustit.

Mobilní telefon by měl mít uchazeč vypnutý, případně ho vůbec nemít u sebe, stejně jako další elektronická zařízení. K počítači mohou mít studenti připojenou jen jednu myš, jeden monitor a jednu klávesnici. V místnosti se nesmí ozývat žádné elektronické zvuky.

Použít mobil a opustit místnost bude moci student jen v případě technických potíží. "Tyto situace budou přezkoumány a následně vyhodnoceny, zda se jednalo o porušení podmínek zkoušky," varuje Scio s tím, že i pokud se počítač odpojí od internetu, videodohled nadále pokračuje.

Scio se pro online termín rozhodlo, aby zajistilo stejné podmínky i pro zahraniční studenty. Na české vysoké školy se totiž hlásí stovky uchazečů ze Slovenska nebo Ukrajiny. "Za normálních okolností rozvážíme na Slovensko tisíce testů a chceme mít jistotu, že se tam dostanou i nyní, i když ne v tištěné podobě," uvedl Martin Drnek, který projekt NSZ vede.

Kromě zahraničních kandidátů mohou tento termín využít i Češi, kteří musí být kvůli nákaze koronavirem v karanténě, nebo třeba zájemci, kteří chtějí mít zkoušku hotovou co nejdříve a poté se soustředit na přípravu k maturitě. Všechny podmínky najdete zde. Další termíny budou 13. a 27. června a 11. července, ty už ale proběhnou kromě online verze také v běžné podobě.

