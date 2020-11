Studenty čeká těžká volba. Musí si vybrat školu a nemůžou ji navštívit

Z rozhodnutí vlády byly veletrhy a dny otevřených dveří spolu s ostatními akcemi zakázané. Studenti tak přišli o možnost osobně se do škol podívat. Na rozhodnutí mají už ale jen pár měsíců. Veřejné vysoké a střední školy většinou přijímají přihlášky do posledního únorového dne. Na některé fakulty vysokých škol se ale lze přihlásit ještě v průběhu března nebo dubna.

Mnoho vysokých škol tak začalo dělat své dny otevřených dveří přes internet. "Online akce ale nejsou tak osobní, uchazeč se nepodívá na prostředí fakulty," přibližuje Tomáš Mariánek, koordinátor studentského týmu Masarykovy univerzity. "Pro nadcházející studenty je důležitý osobní kontakt. My jsme udělali alespoň chatovací nástroj," dodal.

Studenti iniciativu škol vítají, ale zároveň jim přijde mnohdy nedostatečná. "Ráda bych se do těch škol podívala. Většina z nich má nepřehledné weby a strašně dlouho trvá, než něco najdu. Orientuji se spíš podle známých," svěřila se maturantka Jana Habánová (19).

Do představování škol studentům se zapojuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a nabízí online podporu při hledání vzdělávací dráhy zde. "S výběrem škol a s nabídkami seznamují žáky nebo studenty také učitelé na online třídních hodinách," uvedla tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Někteří studenti výběr školy nenechávají na poslední chvíli a mají už vybráno z minulých let. "Byla jsem na veletrhu vysokých škol už loni. Ale dny otevřených dveří mi hodně chybí. Na online formy jsem se nedívala, myslím, že by mi to nic nedalo," vysvětlila studentka Aneta Urbánková (18).

Gaudeamus – největší veletrh pomaturitního vzdělávání v Česku a na Slovensku se studentům také snaží vynahradit ztrátu veletrhu. "Pro studenty děláme online přednáškové dny, kde se představují různé vysoké školy a univerzity,“ řekl Pavel Mikula pořadatel veletrhu.

Gaudeamu se v minulém roce zúčastnilo přibližně 55 tisíc studentů z Česka a Slovenska. "Obávám se, že zrušení veletrhů bude mít zásadní dopad. Podle našich výzkumů se 30 - 40 % studentů nedokáže rozhodnout na základě pasivních informací – přednášky, informací na internetu, letáčků,“ dodal Mikula.

Jsou ale také studenti, kteří s tím nemají vůbec žádný problém. "Online forma mi přijde fajn, mám možnost se tam spojit se studenty daných oborů a u školy, na kterou se chci hlásit, jsem našla všechny informace na jednom místě," pochválila si Lucie Chaloupková (18).