Sucho a nízká hladina vody odhalila poklad! Starý 3400 let

Tisíce let starý palác leží na březích řeky Tigris. Podle archeologa Hasana Ahmeda Qasima je jedním z nejvýznamnějších nálezů v tomto regionu za poslední desetiletí. Palác je údajně z dob království Mittani.

Aktuálně na vykopávkách pracuje společný irácko-německý tým. Palác stojí jen asi 19 metrů od řeky na vyvýšené terase. Tu později zpevnili bahenní cihlou, aby budovu stabilizovali. Archeoložka Ivana Puljiz pro CNN řekla, že jde o pečlivě navrženou budovu.

#Palace associated with the Empire of #Mittani emerged from lake as water level fell! Mittani is well recorded in texts as a Late Bronze Age superpower, yet contextual evidence is scarce...and precious. In other words, this is huge! #archaeology https://t.co/c4WNYa7A40 pic.twitter.com/wbixaHbq6E