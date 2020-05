Sucho obce vrátilo do středověku. Lidé nosí vodu v kýblech z cisterny

"Jak to tady je s vodou? Je? Není? Není, vůbec, kdejaká díra, tuhle jsem koukal na televizi, 100 obyvatel a udělali jim tak 53 metrů vrt a tady neudělají nic," zuří jeden z obyvatel Bedlna. V obci mají sice vodovod s užitkovou vodou, i té je ale nedostatek.

"Ráno nám teče třeba od 6:45 do 7:15. V poledne vůbec ne a večer zase třeba tak půl hodiny," popsala TV NOVA paní Jaroslava. Otočit kohoutkem a umýt si ruce nebo nádobí by v 21. století měla být samozřejmost. V obci Bedlno na Rakovnicku tomu tak ale není.

"Musím si donést vodu, ohrát. A naleju si ji do dřezu. V jedné vodě myji v druhé oplachuji," popsala paní Jaroslava. Pro pitnou vodu místní chodí k přistavené cisterně. Tu plánuje obec využívat až do listopadu. Vyhráno, ale nemá ani ten, kdo má studnu.

"Máme zhruba 5 litrů vody týdně ve studně, což nestačí ani na zalévání nebo na pití a voda není ani pitná," popisují obyvatelé Bedlna. Největším problémem místních je samozřejmě hygiena.

"Nemůžete si dovolit tu hygienu dodržovat tak, jak byste si přála. Nemůžeme splachovat, musíme kýblem, no je to hrůza," popisují. "Namydlím děti, postavím je do sprchového koutu, přestane téct voda. Tak a rychle se snažíme, alespoň ohřát vodu v konvici rychlovarné," říká paní Irena.

Lidé jsou kromě cisterny závislí na dešťové vodě. "Jakmile bude předpověď, že bude pršet, tak vystavíme všechny kýble, které máme, konve, a všechno rozestavíme na zahrádce," plánují. Naděje do budoucna ale přece jen je. Chystá se projekt na výstavbu sekundárního přivaděče vody pro Rakovník.

"Bude využívat přivaděč vody ze Žlutic, který máme v Jesenici, a právě ty trubky, když to řeknu takhle laicky, povedou kolem Bedlna a my bychom toho chtěli využít a stáhnout si tu pitnou vodu sem," prohlásil starosta obce Bedlno Jan Polák. Koho zatím nedostatek vody netrápí, je místní vodník.