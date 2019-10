STAN chce sloučit ministerstva! Farský představil plán proti suchu

Návrh novely, kterou Starostové a nezávislí (STAN) představili, počítá například s obnovou polních cest nebo lepší státní podporou pro recyklaci vody. "Navrhujeme zcela konkrétní věci, jak se má k problémům se suchem přistoupit," uvedl Farský.

Prioritou je podle místopředsedy STAN donutit zemědělce, aby se o půdu správně starali a ta pak měla větší kapacitu zadržet vodu. "Především větší podniky půdu plundrují, protože ji mají pronajatou a je jim jedno, co s ní bude. Vláda s tím ale nic nedělá, protože tyto podniky jsou v ní zastoupeny - ať už v osobě premiéra nebo ministra zemědělství," rýpnul si Farský.

Podle návrhu Strostů a nezávislých by stačilo přenastavit dotace do zemědělství. Stát by mohl peníze například podmínit tím, že musí zemědělci zasít meziplodinu, aby lány nezůstaly přes letní měsíce odkryté, nebo lány zmenšit, případně použít organické hnojivo nebo orat do hloubky.

Hnutí také připravilo návrh smlouvy, kterou by mohli pronajímatelé předkládat nájemcům. Ta by měla obsahovat podmínku, že podnikatel musí půdu vrátit ve stejném stavu. "Je to stejné, jako když pronajímáte byt. Také nechcete, aby se vám vrátil vybydlený," argumentoval Farský.

Starostové a nezávislí chtějí navíc sloučit agendu ministerstva zemědělství pod ministerstvo životního prostředí. "Dnes jdou často proti sobě. Ministerstvo zemědělství rozdává desítky miliard, ale 'proti tomu' se staví ministerstvo životního prostředí, které říká: 'Vyhlásíme plán proti suchu, postavíme nádrže, přivaděče!' A přitom oni zachraňují to, co způsobuje ministerstvo zemědělství nastavením dotací," sdělil Farský.

Sucho o sobě dalo letos vědět velmi výrazně, některé obce nabádaly, aby lidé s vodou šetřili, objevily se ale i zákazy napouštění bazénů nebo mytí aut pitnou vodou. Před suchem varují také vědci, ministerstvo zemědělství nedávno rovněž oznámilo, že pracuje na zvláštní legislativě.