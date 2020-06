Sucho je na ústupu, radují se experti. Spodní voda ale stále chybí

Po třech týdnech dešťů to vypadá, že by sucho mohlo ustupovat. Podle odborníků to platí ale jen částečně. Vrchní vrstvy půdy, které jsou důležité pro rostliny jsou sice nasycené, hlouběji ale voda na velké části území nepronikla a nedošlo tak k doplnění podzemních vod.

Deště, které zasáhly Česko v uplynulých týdnech, velmi pomohli situaci se suchem. „Určitě je optimismus na místě z hlediska té vegetace. Té to zcela jednoznačně pomohlo,“ má jasno ředitel ČHMÚ pro hydrologii Jan Daňhelka.

"To, co se teď děje, tak nepochybně zažehnalo tu nejhorší situaci. Bezprostředních problémů nás ty srážky posledních tří týdnů a relativně nižší teploty uchránily před opakováním scénáře z roku 2018,“ říká vedoucí projektu intersucho.cz Miroslav Trnka.

Tehdy Česko zažilo druhé největší sucho od roku 1961. Pro podzemní vody je ale zdaleka nejdůležitější zimní období. A tak zůstane většina Česka dál vyprahlá. Nasycena bude zem snad jen na jihu Čech a severu Moravy. "Tam, kde jsou povodně, tak té vody bylo opravdu tolik, že tím půdním profilem z velké části prosákne,“ vysvětluje Daňhelka.

Radost z množství srážek mají hlavně zemědělci a zahrádkáři. Deště spolu s chladnějšími posledními dny se postaraly o jaro, které nepamatují. "Studený máj, ve stodole ráj. To přísloví platilo, platí a asi bude platit,“ raduje se zemědělec Václav Koutný. "Takhle krásný a rychlý, to už hrozně dlouho nebylo. Já si myslím, že tak dvacet let,“ říká Marta Pawlicová, tajemnice zahrádkářského svazu. "Brambory, rajčata, paprika, to všechno jede úplně před očima, to vidíte, jak to krásně jde.“

Sucho podle hydrologů aktuálně nejvíce ohrožuje severozápadní Čechy a taky Ústecko a Liberecko.