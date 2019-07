Sucho není problém jen v Česku. O vodu budou válčit národy! MAPY

Organizace spojených národů (OSN) i Evropská unie upozorňují na celosvětově vysokou spotřebu vody a na velký počet lidí, kteří nemají ani základní přístup k pitné vodě. Hrozí nárůst konfliktů, které se mohou vyskytnou i v České republice.



Společné výzkumné centrum při Evropské unii vypracovalo studii, která se zabývá pravděpodobností výskytu konfliktů spojených s vodou. Součástí studie bylo i vytvoření mapy s vyznačením území, kde je vypuknutí konfliktu nejpravděpodobnější.



Co se Evropy týče, pravděpodobnost vzniku kritického konfliktu je vysoká v povodí Dunaje, kam částečně spadá i Česká republika. Tam se mohou konflikty ohledně vody objevit ve východní a jižní části.



"I přes zřejmý pokrok po integraci Evropské unie naše výsledky poukazují na vysokou pravděpodobnost výskytu problémů s vodou v některých oblastech Podunají," popsali autoři studie.

Pravděpodobnost vzniku konfliků v České republice a okolních zemích:



Podle mapy se mohou podobné situace vyskytnout po celém Slovensku a rovněž po obou stranách hranic s Českou republikou. Celosvětově jsou nejzranitelnější lokality v povodí Nilu, Gangy a Brahmaputry, Indu, Eufratu a Tigridu a Colorada.



"Nedostatek vodních zdrojů může vytvořit nebo zhoršit politické napětí, stabilitu regionů nebo mezilidské vztahy," stojí ve studii. Hlavním důvodem je kromě celkového nedostatku vody i vysoká hustota zalidnění, mocenská nestabilita a vliv klimatu.



Podle aktuální zprávy OSN roste od osmdesátých let využívání vodních zdrojů každý rok asi o jedno procento. Na vině je růst populace, socioekonomický rozvoj a navyšování spotřeby. To se nemá změnit až do roku 2050, přičemž tou dobou by se spotřeba vody zvětšila vzhledem k současným hodnotám asi o 20 až 30 procent.



Asi dvě miliardy lidí nyní žijí v zemích, kde lze očekávat rostoucí napětí kvůli nedostatku vody, a další čtyři miliardy lidí každý rok postihne nejméně měsíc trvající nedostatek vody.

Podle údajů UNICEF a Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo roce 2015 v severní Americe a Evropě 57 milionů lidí, kteří nemají ve svých domovech zavedenou vodu, a 21 milionů lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě, přičemž přímo v Evropě je to 14 milionů lidí. To se sice týká především východní části kontinetu a Kavkazu, problémy se ale objevují i v severní Americe.



Snahou Evropské unie je ve spolupráci s OSN vytvořit prostor pro mezinárodní spolupráci v otázkách nedostatku vody. Při OSN vznikl kongres, který se zaměřuje na lepší využívání přeshraničních vodních zdrojů. Unie rovněž podporuje množství různých projektů, které se zaměřují na předcházení konfliktů kvůli nedostatku vody.



Se suchem se snaží bojovat také česká vláda. Ministři na svém pondělním zasedání schválili novelu vodního zákona. Chtějí tak bojovat s extrémním suchem. Podle novely má mimo jiné vzniknout speciální komise pro zvládání sucha a plány pro jednotlivé kraje. Více si přečtěte zde.

Pdn vlhkost na vrchn map na danm mst a v danm ase (=7.7.2019) a jej odchylka od obvyklho stavu (=prmru dn 7.7. od 1961 do 2010) na spodn map ukazuje,e na 1/2 zem je sucho skuten extrmn.Zvltnost souasnho stavu je obvykl stav vody v pd na jin Morav pic.twitter.com/2Ztfke9p4B — intersucho.cz (@Intersucho) 8. ervence 2019



Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) rovněž přislíbil 2,5 miliardy pro boj s nedostatkem pitné vody a ke zlepšení její kvality. Více se dozvíte zde.

Podívejte se na reportáž TV Nova o suchu: