Suez je stále zablokovaný lodí. Ovlivnilo to i dodávky zboží do Česka

Kontejnerová loď stále blokuje Suezský průplav. Z části se ji sice podařilo otočit, ale velké lodě stále neprojedou a čekají před kanálem. To způsobuje nemalé komplikace v dodávkách zboží do Evropy.

Před dopravní tepnou se nahromadilo už přes 200 plavidel. Jediná cesta, kterou by se lodě mohly vydat, aby se místu vyhnuly, je kolem mysu Dobré naděje v Africe.

Nehoda v podstatě zastavila téměř 15 % světového obchodu. Ovlivní to i Českou republiku. Z Číny k nám totiž putuje oblečení nebo i zdravotnický materiál, který je teď v době pandemie potřebnější než obvykle.

Zdržení hlásí i jeden z největších českých eshopů, který má v koloně před průplavem dva kontejnery zboží. "Tím, jak se zdržel mezinárodní obchod v tomto úseku, se do Evropy nedostávají některé klíčové zásoby, které zde nemáme a potřebujeme. Týká se to hlavně zemědělských produktů, jako je třeba káva, ale týká se to i ropy, což se pak odráží v cenách pohoných hmot," vysvětluje ekonom Lukáš Křeček.

Zatímco káva by mohla podražit, u ostatních potravin se nedostatek nebo růst cen neočekává. Vše ale záleží na tom, jak rychle se loď podaří uvolnit. Pomoci by sice mohl příliv na konci týdne, zřejmě se do té doby ale nestihne vykopat dostatečné množství zeminy. Zatím jí stroje odstranily na 20 tisíc tun.

"Přinejhorším se bude muset loď vyložit. Což si asi umíte představit, jedna takováto dodávka může mít až 400 kontejnerů. Bylo by potřeba okolo 300 strojů," okomentoval zapeklitou situaci odborník na námořní záchranu Nicolas Sloane.

Někteří odborníci věří, že se s pomocí remorkérů podaří s kolosem pohnout během několika dní. Podle nejčernějších předpovědí ale hrozí, že se to nepodaří ještě několik týdnů.