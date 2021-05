SÚKL prověřuje 65 úmrtí po očkování proti covidu. Za týden jich přibylo 10

Pravidelně každý týden zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv informace ohledně očkování. Za poslední týden stoupl počet podezření na úmrtí po očkování proti koronaviru, a to o 10. Úřad tak prověřuje celkem 65 podezřelých úmrtí.



"V počtu úmrtí jsou zahrnuty i případy úmrtí na infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, ke kterým došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Infekce SARS-CoV-2 bývá relativně často hlášena jako podezření na nežádoucí účinek očkování proti covidu-19,“ uvádí SÚKL na webu.



Podle odborníků z Evropské lékové agentury (EMA) jsou však přínosy vakcín daleko vyšší než jejich rizika. Nejčastěji úmrtí v souvislosti s očkováním vysvětlují zhoršením dosavadních nemocí dotyčných lidí. "Připomínáme, že žádná vakcína proti jakémukoli onemocnění před ním nechrání na sto procent, tedy ani vakcíny proti covidu-19 neposkytují absolutní ochranu před infekcí SARS-CoV-2,“ doplnili experti z ústavu.



Zvýšil se i počet lidí, u kterých se objevily po vakcinaci vedlejší účinky. Ty zaznamenalo 4184 naočkovaných. Nejčastějšími problémy jsou stále horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost nebo reakce v místě vpichu.



V Česku postupně přibývá naočkovaných lidí. Od úterka se totiž mohou registrovat lidé nad 45 let. Už brzy by se registrace mohla otevřít také pro všechny nad 16 let.



Tempo očkování v některých zemích klesá, protože lidé nemají o vakcínu zájem. Více se dozvíte v následující reportáži: