Summit G7 jde do finále, státníky překvapil příjezd íránského ministra

Účastníky summitu G7 překvapil příjezd íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa. Podle analytiků je jeho pozvání do Biarritzu diplomatickým tahem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

"Je to ve vší jistotě divoká karta, díky které možná zjistíme, zda se pozici Bílého domu vůči Íránu může změnit. Ještě uvidíme, jestli to bude, nebo nebude fungovat. Určitě to ale přilákalo pozornost všech," popsal analytik Tristen Naylor.

Evropští vůdci se dlouhodobě snaží uvolnit napětí mezi Washingtonem a Teheránem. Chtějí zachování íránské jaderné dohody z roku 2015, kterou Spojené státy vypověděly a uvalily na Írán hospodářské sankce. I když mají USA vůči Teheránu největší výhrady, jednání s Íránem se na rozdíl od německých a britských představitelů nezúčastnily.

Íránský ministr zahraničí Zaríf hovořil i s francouzským prezidentem Macronem. "Íránská aktivní diplomacie pokračuje ve snaze o konstruktivní zapojení. Cesta, která nás čeká, je obtížná, ale vyplatí se," napsal Zaríf na svém twitteru.

Rolí nějakého "prostředníka míru" ale šéf Elysejského paláce svůj americký protějšek příliš neoslnil. Trump bude jednat po svém, politická elita tak souhlasí jen v jednom. "Shodli jsme se na tom, že Írán nebude moci nikdy vlastnit jaderné zbraně," prozradila německá kancléřka Angela Merkelová.

V pondělí zasednou státníci naposledy. Jednají o klimatu a zřejmě i požárech v Amazonském deštném pralese. Podle Macrona jsou lídři G7 blízko k tomu, aby se dohodli na společném postupu, jak "plícím planety" pomoci.