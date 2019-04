Summit V4 v Bratislavě: Premiéři řešili nejen budoucnost EU!

Česká republika bude pokračovat v tradici schůzek zástupců zemí Visegrádské čtyřky a Japonska i během svého předsednictví ve V4, které začne v červenci. Na summitu V4 v Bratislavě to ve čtvrtek řekl premiér Andrej Babiš. Setkání se zúčasnil také japonský premiér Šinzó Abe.

Čtyři premiéři a jeden vicepremiér. To je sestava, která se ve čtvrtek sešla na Bratislavském hradě u příležitosti summitu V4 s japonským předsedou vlády. "Krajiny V4 představují jeden z nejrychleji rostoucích regionů Evropské unie. Krajiny V4 dnes představují stabilní část," řekl slovenský premiér Peter Pellegrini.

Abe se s představiteli Visegrádské čtyřky setkal už podruhé. Poprvé to bylo ve Varšavě v roce 2013. Česká republika přebírá předsednictví Visegrádské čtyřky 1. července. Andrej Babiš by poté rád pozval japonského premiéra také do Prahy.

Premiéři se po skončení summitu sešli jen mezi čtyřma očima. Jejich rozhovor se točil například kolem přímé letecké linky Praha-Tokyo. "Taky jsem požádal pana premiéra o podporu přímé letecké linky, protože to jsou věci, které se nám daří v rámci těch mezinárodních rozhovorů řešit co nejdřív," popsal schůzku premiér Andrej Babiš.

První letadla by mohla z Japonska přímo do Česka létat možná už v roce 2020. Na pražská jednání by tedy Šinzó Abe přiletěl již bez mezipřistání.