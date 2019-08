Konec superhrubé mzdy zajistí více peněz! Polepšíte si? PŘEHLED

O konci superhrubé mzdy mluví někteří politici už dlouho. Na podzim chce vláda představit daňovou reformu, která by kromě jejího zrušení měla obsahovat i 19% daň z hrubého platu. Lidé by tímto krokem mohli brát o několik stovek měsíčně více. Jak by se zvýšila mzda vám?