Surfař v Austrálii unikl smrti jen o vlásek. Zachránil ho dron! VIDEO

Podle CNN se jednalo o bývalého australského šampiona v surfování Matta Wilkinsona. Ten ve středu surfoval na pláži Sharpes Beach v australské Ballině, když si dobrovolní záchranáři díky dronu všimli na videu nebezpečného žraloka.



"Nevládní organizace létá s drony nad oblíbenými místy, kde lidé surfují, aby dohlížela na situaci a chránila před potenciální hrozbou žraloků. Díky tomu se podařilo Wilkinsonovi šťastně uniknout,“ píše CNN.



Sám Matt byl velmi překvapený, když viděl záběry. Několikametrový žralok ho vyděsil i poté, co už byl v bezpečí. Když ve vodě uslyšel varovný signál z dronu, okamžitě se vrátil na břeh, kde mu plavčíci ukázali video.



"Vypadá to, že mi šel po noze. Když jsem vystartoval pryč, tak si to rozmyslel,“ popsal Wilkinson. Záchranáři poté evakuovali celou pláž. Ta zůstala uzavřená až do čtvrtka.