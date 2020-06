Surfaře v Austrálii napadl bílý žralok. Zahnali ho, muž přesto zemřel

Šedesátiletý surfař zdolával mořské vlny u Salt Beach ve městě Kingscliff v australském Novém Jižním Walesu v neděli dopoledne místního času. Vyrazit si ten den na pláž se mu však stalo osudovým. Okolo desáté hodiny ho pokousal velký bílý žralok veliký tři metry. Při útoku muži způsobil vážné zranění levé nohy, informoval australská televize News Sky.

Několik dalších surfařů se pokusilo pokousanému muži pomoci. Dva z nich zahnali žralok a napadeného odtáhli na pláž, kde mu lidé začali okamžitě poskytovat první pomoc. I přes všechno jejich úsilí ale muž zemřel.

Surfaři i další návštěvníci museli opustit okolní pláže, které zůstanou po dobu 24 hodin uzavřené. "Šli jsme na pláž, ale ani jsme se nedostali do vody. Policie lidi okamžitě poslala pryč," svěřil se Stuart, který přišel na pláž krátce po útoku, aby si zasurfoval. "Dozvěděli jsme se, že na jižní straně útesu došlo k fatálnímu útoku žraloka. Chtěli jsme se tam jít surfovat také, ale teď už si tím nejsem jistý," dodal.

Podle záchranáře Terryho Savage muž při napadení utrpěl příliš vážná zranění a nebylo nic, co by pro něj mohli udělat. Muže, kteří surfaři do vody vběhli na pomoc, nazval skvělými. "Dostat ho na pláž v takové situaci bylo hrdinství," řekl. Letos se jedná už o nejméně třetí smrtelný útok žraloka na člověka v Austrálii.

Právě velký bílý žralok je nejobávanějším australským zabijákem, který dorůstá délky až šesti metrů a může vážit tři tuny. Kvůli četným útokům na člověka se mu říká také lidožravý, přestože lidi netvoří hlavní složku jeho jídelníčku. Nicméně ze všech nevyprovokovaných útoků na lidi jich mají na svědomí nejvíc právě tito mořští dravci.

Žralok bílý je zvědavé zvíře a má ve zvyku do věcí kolem sebe hryzat, ochutnávat je a zjišťovat, co jsou zač. Často tak člověka napadne nikoliv s úmyslem ho pozřít, ale pouze ze zvědavosti. Obvykle mu ani nechutná a podruhé už si tak nechá zajít chuť.

Útočí nicméně rychle a bez varování a vzhledem k jeho síle bývají následky vážné, často i fatální. Australská vláda proti žralokům přijímá tvrdá opatření. Přestože se jedná o ohrožený druh, poslední dobou je v zemi zabíjení těchto dravců na vzestupu.